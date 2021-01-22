Жителям Кубани пообещали потепление на выходных

Утром пятницы ожидаются дожди, но ближе ко второй половине дня осадки прекратятся. Столбики термометров покажут около 6‑11 градусов тепла. В субботу и воскресенье в ночное время температура воздуха составит около нуля градусов.

Днем на Кубани, включая Черноморское побережье, будет сухая погода. Потеплеет до 3-8 градусов на севере, а на юге — до 9-14 градусов.