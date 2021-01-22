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    22 января 2021, 14:29

    Жителям Кубани пообещали потепление на выходных

    Полина Петрова

    Сотрудники гидрометцентра Кубани сделали прогноз погоды на 22, 23 и 24 января. Местным жителям пообещали потепление до плюс 14 градусов, пишет сайт «Юга.ру».
    Жителям Кубани пообещали потепление на выходных

    Утром пятницы ожидаются дожди, но ближе ко второй половине дня осадки прекратятся. Столбики термометров покажут около 6‑11 градусов тепла. В субботу и воскресенье в ночное время температура воздуха составит около нуля градусов.

    Днем на Кубани, включая Черноморское побережье, будет сухая погода. Потеплеет до 3-8 градусов на севере, а на юге — до 9-14 градусов.