Жителям Красноярска начали продавать не больше 5 кг сахара на руки

Жители Красноярска забили тревогу: местные магазины продают не больше двух-пяти килограммов сахара на руки. Представители торговой сети сообщили, что после слухов о дефиците люди массово начали скупать продукт. Пришлось вводить ограничения.

«Приехал в магазин „Батон“, взял 10 килограммов сахара, положил в тележку, подъезжаю на кассу, мне сказали: „Вы зря так сделали, мы больше пяти килограммов на человека не выдаем“. Поехал в другой магазин. Там мне объявили, что больше двух килограммов в одни руки не выдают», — передал сайт ТВК слова красноярца.

В гастрономической сети «Красный Яр» рассказали, что такие ограничение по весу действительно пришлось вводить. Пока запасов на складах хватит на ближайшие две-три недели.

«Как только началась эта история со слухами о дефиците, мы зафиксировали взрывообразный рост оптовых закупок. Приезжали люди и закупали сахар в очень большом количестве, в каком человек не потребит за полжизни», — рассказал директор по маркетингу сети гастрономов «Красный яр» и дискаунтеров «Батон» Виктор Бахов.

По их данным, закупаться, скорее всего, начали различные оптовики. Бахов признался, что для торговой сети такая ситуация недопустима, так как страдать от дефицита будут обычные горожане.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не увидела нарушений, связанных с поставками сахара. Также не замечено никаких перебоев с закупкой. А о дефиците этого продукта и речи не идет. Минсельхоз также заявил, что считает ситуацию на рынке сахара стабильной.