Жителям Краснодарского края разрешили ездить между городами без пропусков

Начиная с 12 июня жители Краснодарского края смогут ездить из одного города региона в другой без пропусков. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев.

«Надо дать возможность жителям Краснодара, городов и станиц перемещаться свободно, в том числе и на побережье», — приводит РБК слова главы региона.

Кондратьев подчеркнул, что пропускные посты между муниципалитетами помогли купировать коронавирус, но постоянно жить с такими ограничениями тяжело. Именно поэтому с 12 июня жители смогут передвигаться между городами без оформления пропусков.

«Я решение принимаю, с нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить… Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать», — сообщил губернатор.

С середины апреля в Краснодарском крае действует режим самоизоляции, который продлили до 21 июня. Сейчас в регионе уже работают парки, скверы, набережные и стадионы. Власти поэтапно отменяют ограничительные меры и ослабляют режим самоизоляции.