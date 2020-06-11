    11 июня 2020, 15:49

    Жителям Краснодарского края разрешили ездить между городами без пропусков

    Дарья Бунякова

    Начиная с 12 июня жители Краснодарского края смогут ездить из одного города региона в другой без пропусков. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев.
    Жителям Краснодарского края разрешили ездить между городами без пропусков

    «Надо дать возможность жителям Краснодара, городов и станиц перемещаться свободно, в том числе и на побережье», — приводит РБК слова главы региона.

    Кондратьев подчеркнул, что пропускные посты между муниципалитетами помогли купировать коронавирус, но постоянно жить с такими ограничениями тяжело. Именно поэтому с 12 июня жители смогут передвигаться между городами без оформления пропусков.

    «Я решение принимаю, с нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить… Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать», — сообщил губернатор.

    С середины апреля в Краснодарском крае действует режим самоизоляции, который продлили до 21 июня. Сейчас в регионе уже работают парки, скверы, набережные и стадионы. Власти поэтапно отменяют ограничительные меры и ослабляют режим самоизоляции.