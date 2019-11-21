Жителям Коми объяснили, как вести себя при встрече с хищниками

По данным информагентства, ведомство опубликовало специальную памятку, в которой указан порядок действий при встрече с дикими животными. Также населению Коми напомнили о размере денежного вознаграждения за добытую особь медведя или волка. «Дни.ру» уточнили, что за убитое животное вне зависимости от возраста и пола полагается 20 тысяч рублей.