Общество 30 декабря 2022, 15:50 Жителям ЯНАО рассказали, какая погода их ждет в январе

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В Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какая погода ждет жителей региона в январе. По информации синоптиков, в среднем столбики термометров будут показывать от -22 до -25 градусов, написал «Север-Пресс».

В первой половине января температура воздуха ночью будет доходить до -40 градусов. В дневное время столбики термометров покажут -21 до -26. В некоторых местах возможно потепление до -15 градусов.

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Количество осадков составит 22-32 миллиметра.

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