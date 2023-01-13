Общество 13 января 2023, 15:52 Жителям ЯНАО пообещали потепление на следующей неделе

Читать 360tv в

Сотрудники Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пообещали потепление в регионе в ближайшую неделю. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

По их информации, потепление установится благодаря приходу атлантического циклона. На западе и в южной части региона столбики термометров будут показывать от -23 до -10 градусов. В ночное время суток температура составит -30 градусов.

Реклама

Скорость ветра 5–10 метров в секунду. В отдельных местах округа ожидается слабая метель.

Реклама