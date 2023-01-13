13 января 2023, 15:52
Жителям ЯНАО пообещали потепление на следующей неделе
Сотрудники Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пообещали потепление в регионе в ближайшую неделю. Об этом написало ИА «Север-Пресс».
По их информации, потепление установится благодаря приходу атлантического циклона. На западе и в южной части региона столбики термометров будут показывать от -23 до -10 градусов. В ночное время суток температура составит -30 градусов.
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Скорость ветра 5–10 метров в секунду. В отдельных местах округа ожидается слабая метель.
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