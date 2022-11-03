Жителям ЯНАО пообещали хорошую погоду на ноябрьские праздники | 360°

Общество 03 ноября 2022, 14:37 Жителям ЯНАО пообещали хорошую погоду на ноябрьские праздники

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде, которая установится в ЯНАО в период праздничных дней. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалистов, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

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«В пятницу, 4 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами будет достигать -12 градусов. При этом ночью температура упадет до -20 градусов, местами -5», — говорится в сообщении УГМС.

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В воскресенье, 6 ноября, в регионе возможен небольшой снег. Дневная температура составит от 0 до -5 градусов.