Общество 17 июля 2023, 14:36 Жителям Ямала пообещали жару на предстоящей неделе

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Окружной гидрометцентр ЯНАО сообщил о сильной жаре на территории региона в течение недели. Столбики термометров будут показывать +27... +30 градусов, написал «ФедералПресс».

В Салехарде синоптики передают до +25 градусов. В ночное время температура опустится до +15.

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В понедельник, 17 июля, в Новом Уренгое и Надыме передают до +24 градуса и переменную облачность. Возможен дождь. В Ноябрьске, Губкинском и Муравленко воздух прогреется до +29 градусов.