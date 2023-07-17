17 июля 2023, 14:36
Жителям Ямала пообещали жару на предстоящей неделе
Окружной гидрометцентр ЯНАО сообщил о сильной жаре на территории региона в течение недели. Столбики термометров будут показывать +27... +30 градусов, написал «ФедералПресс».
В Салехарде синоптики передают до +25 градусов. В ночное время температура опустится до +15.
Реклама
В понедельник, 17 июля, в Новом Уренгое и Надыме передают до +24 градуса и переменную облачность. Возможен дождь. В Ноябрьске, Губкинском и Муравленко воздух прогреется до +29 градусов.
Погода
Реклама
Реклама