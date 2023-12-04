Общество 04 декабря 2023, 18:46 Жителям Ямала напомнили об опасности обморожений

Читать 360tv в

В связи с резким похолоданием в ЯНАО в ГУ МЧС объяснили местным жителям, как избежать обморожений. Об этом написал сайт URA.RU.

В 40-градусные морозы не стоит выходить из дома без острой необходимости, особенно после принятия ванны или душа. Много слоев одежды даст дополнительное тепло за счет воздушной прослойки.

Реклама

Курение на морозе обеспечивает отток крови от кончиков пальцев, а алкогольные напитки лишь создают иллюзию тепла, выводя его из организма. Что касается безопасности детей, их можно выпускать на улицу не более чем на 15-20 минут, добавили в МЧС.