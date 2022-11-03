Жителям и гостям Петербурга рассказали, как будет выглядеть лазерная проекция на Дворцовом мосту | 360°

03 ноября 2022, 14:16
Жителям и гостям Петербурга рассказали, как будет выглядеть лазерная проекция на Дворцовом мосту
Проекцию на Дворцовом мосту в Петербурге, посвященную 105-летию городской газеты «Вечерний Санкт-Петербург», покажут в ночь с 3 на 4 ноября. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По словам издателя газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилла Смирнова, лазерная проекция покажет всю историю издания.
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«Тематическая проекция отразит историю издания и станет своеобразным продолжением рестроспективной выставки», — добавил Смирнов.
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Последний раз в этом году Дворцовый мост разведут под классическую музыку в 1:10 по московскому времени.
Санкт-Петербург
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