Жителям и гостям Петербурга рассказали, как будет выглядеть лазерная проекция на Дворцовом мосту | 360°

Общество 03 ноября 2022, 14:16 Жителям и гостям Петербурга рассказали, как будет выглядеть лазерная проекция на Дворцовом мосту

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Проекцию на Дворцовом мосту в Петербурге, посвященную 105-летию городской газеты «Вечерний Санкт-Петербург», покажут в ночь с 3 на 4 ноября. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам издателя газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилла Смирнова, лазерная проекция покажет всю историю издания.

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«Тематическая проекция отразит историю издания и станет своеобразным продолжением рестроспективной выставки», — добавил Смирнов.

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Последний раз в этом году Дворцовый мост разведут под классическую музыку в 1:10 по московскому времени.