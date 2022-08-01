Жителям и гостям Петербурга назвали интересные для съемок локации в городе

Житель Санкт-Петербурга, фотограф Василий Баранов перечислил интересные локации для съемок в городе на Неве. Об этом написал сайт 78.ru.

Эксперт считает, что Петербург является уникальным городом, поскольку здесь снимки можно делать абсолютно на каждом шагу. Фотограф особенно выделяет пляж Сестрорецка и Витебский вокзал.

«В Питере мне нравится Витебский вокзал — такой киношный, наверное, уже попсовая локация. В принципе, Петербург сам по себе красивый город, можно креативить буквально везде, еще нравится пляж Сестрорецка», — процитировал «Петербургский дневник» слова Баранова.

Фотограф отметил, что для красивой съемки не обязательно иметь профессиональное оборудование. Качественные фотографии можно делать и на смартфон, главное, чтобы была идея.

«Сложность всегда приходит с отсутствием идеи, если есть идея, можно создавать красоту и на не самых крутых смартфонах. Но в ночное время суток конечно маленький размер матрицы даст о себе знать. В особенность, конечно же, входит мобильность и удобство. Достал из кармана, быстренько отснял и там же отредачил, — резюмировал фотограф.