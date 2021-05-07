Жителям хутора под Ростовом пришлось носить гробы через лес. Власти бездействуют

Жители хутора Рябичев в Волгодонском районе Ростовской области пожаловались, что на местное кладбище невозможно проехать из-за отсутствия дороги, а в дождь пробраться туда можно только через лес. Местная жительница рассказала «360», что власти бездействуют.

Женщина рассказала, что недавно хоронила своего мужа, и гроб с телом пришлось нести через лес, потому что по-другому никак на кладбище не пройти. Это можно наблюдать на видео.

«Я нанимала людей, чтобы занести мне на кладбище его. Я не могла даже похоронить его нормально. <…> Два километра тащили. Представляете, с трассы несли по лесу, чтобы он не упал. Представьте мое состояние, и это все происходило как, люди снимали», — призналась женщина.

Люди жаловались в сельсовет и просили сделать дорогу, но ситуация так и не поменялась. Остальным жителям тоже приходится хоронить родных через лес.

В пресс-службе губернатора Ростовской области пообещали оказать содействие в решении проблемы. Там объяснили, что ответственность за дороги несут власти муниципалитета.