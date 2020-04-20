Жителям Хабаровского края запретили ходить без масок

Новое правило касается всех, кто посещает общественные места, включая магазины и транспорт. Если житель появится там без защитной маски, ему грозит административное наказание.

Также глава региона Сергей Фургал заявил, что магазины будут иметь право не пускать людей внутрь без масок.

«Если это транспорт, то следить за тем, надета маска или нет, должны внутри автобуса. Магазины должны будут пропускать людей, только если они в масках. Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции внутри торговых точек, разметки возле касс. За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона», — заявил Фургал.

Усиленный масочный режим в регионе вступает в силу 22 апреля.

По последним данным, в Хабаровском крае — 215 человек, заразившихся коронавирусом. Все заболевшие наблюдаются в инфекционном госпитале.

Всего в России зарегистрирован 47 121 случай заболевания COVID-19.