Жителям городских квартир: решение, после которого у вас появится больше полезного пространства в доме

Чтобы освободить полезное пространство, нужно убрать то, что лежит дома мертвым грузом. Например, детские коньки и санки, когда сами дети уже повзрослели, шторы с предыдущей квартиры и стройматериалы, оставленные про запас. Для вещей, которые загромождают квартиру, удобнее всего использовать отдельное помещение — кладовую.

Где хранить вещи, чтобы они не занимали место в квартире

Кладовая — небольшое техническое помещение площадью от 3 до 7 квадратных метров. Оно расположено на цокольном этаже здания, поэтому сюда можно в любой момент спуститься из квартиры. Здесь предусмотрены освещение, отопление и металлическая дверь с замком. Чаще всего в кладовой хранят то, чем пользуются редко: велосипед, сноуборд, лыжи, чемоданы, хозяйственные инструменты, колеса и строительные материалы.

В кладовой можно хранить сезонную одежду так же, как и в квартире. Если же складывать вещи на балконе, они могут впитать неприятные запахи с улицы или отсыреть.

Во сколько вам обходится содержать захламленный балкон и хранить вещи в коридоре

Стоимость жилого помещения выше, чем нежилого. Давайте посчитаем, сколько вам обходится квадратный метр: разделим цену квартиры на ее площадь.

Например, вы живете в квартире около 40 квадратных метров, купили ее за семь миллионов рублей. Семь миллионов делим на 40, получаем 175 000 рублей за квадратный метр. Захламленный балкон площадью три квадратных метра стоил вам 525 000. Коридор, заставленный шкафами, — еще 2–3 квадратных метра. Итого выходит 875 000 рублей, чтобы просто хранить вещи. Это дорого. Куда приятнее выращивать на балконе цветы, а зимой подкармливать птиц.

В этот момент хочется продать, подарить, раздать, выбросить кучу всего. Но торопиться не надо — вдруг вы вернетесь к любимому увлечению живописью или шахматами. Разумнее хранить вещи не в квартире, а в кладовой. В домах Брусники ее стоимость — от 232 000 до 336 000 рублей.

Иллюстрация. Два вида планировки. Слева (до) план квартиры, на котором красным отмечены нежилые зоны, заставленные вещами. Справа (после) эти же зоны отмечены зеленым и приятно подписаны в мире читателя: например, зона отдыха и кабинет.

Как использовать кладовку

Если у вас есть автомобиль, хобби или вы любите путешествовать, вы входите в тройку тех, кому кладовая пригодится больше всего.

Автолюбители. В кладовой удобно хранить инструменты и устройства для обслуживания автомобиля. А главное, это подходящее место, чтобы оставить зимнюю и летнюю резину. В кладовой сухо, и температура умеренная. Укладывайте их в специальные пакеты и будьте уверены — колеса будут в целости и сохранности.

Для автомобилистов разработали опцию — кладовая вместе с парковочным местом. Они расположены смежно, так чтобы вам было удобно разгрузить багажник. Например, вы занимаетесь хоккеем, и нужно постоянно сушить форму. Не в квартиру же нести, в самом деле (наверняка, слышали такое от родных). А может вы закупаетесь товаром оптом и нужно временно его где-то оставить. Для подобных ситуаций опция будет полезной.

Увлечения. Кладовая станет подспорьем для любителей сезонных видов спорта: лыж, сноубордов, велосипедов, самокатов — все это удобно хранить здесь на специальных подвесах. В кладовой также можно разместить велотренажер или беговую дорожку, купленные в локдаун. Мольберт, швейная машина, гитара — не отказывайте себе в увлечениях. Место всему найдется.

Путешественники и любители походов. В квартире для туристического снаряжения мало пространства. Поэтому чемоданы, походные рюкзаки, палатки, спальники, карематы и треккинговые палки лучше оставить в кладовой до ближайшей поездки.

Остались вопросы

Кладовая — это хозяйственное помещение, на которое вам принадлежит право владения, пользования и распоряжения. Подписав акт приема-передачи от застройщика, вам нужно оформить право собственности через МФЦ (как и право на квартиру и парковочное место). Позже, если вы захотите продать кладовую, то будете подписывать с покупателем договор купли-продажи.

Получив права, у вас возникают и обязанности. Собственник каждого помещения владеет не только квартирой и кладовой, но и долей в общем имуществе дома. Это лифты, озеленение, кровля, фасад, двор, подъезды, инженерные системы и прочее. Чем больше площадь вашего личного имущества, тем большей долей в общедомовой собственности вы владеете. Соответственно, ежемесячный платеж за содержание общедомового имущества тоже зависит от площади собственности — чем больше кладовая, тем больше сумма в квитанции. Плату за жилищные услуги начисляют собственникам всех помещений: квартир, офисов, кладовых. Поэтому, даже если собственник кладовой и квартиры — это один человек, начисления есть в квитанции на каждое помещение.

К примеру, вам принадлежит кладовая площадью пять квадратных метров, а тариф на содержание жилья — 50 рублей за квадратный метр. Тогда ежемесячно вам будут начислять 250 рублей плюс небольшой «довесок» за потребление света, воды и тепла в местах общего пользования.

Купить кладовую в проекте «Первый квартал» от застройщика Брусника могут не только жители — хозяйственные помещения доступны всем.