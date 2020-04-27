Жителям города в Курганской области решили отключать воду каждую ночь

«Уважаемый Вадим Михайлович! Просим разобраться в сложившейся ситуации», — отметила обратившаяся. Она уточнила, что не знает о причинах перебоев.

Жительница города пояснила, что вода частично или полностью отключается в 21:00, поэтому «невозможно ни принять душ, ни помыть посуду».

«Приостановление водоснабжения в ночное время в г. Шумихе происходит в связи с ремонтными работами на скважине в западной части города Шумихи. <…> Приносим извинения за доставленные неудобства», — ответили в администрации Шумихинского района.

По их словам, подачу воды восстановят по окончании ремонта.