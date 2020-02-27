Жителям Германии рассказали, какие продукты нужно иметь дома при эпидемии коронавируса

Немецкие чиновники из федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах определили список необходимых продуктов. По их мнению, во время десятидневного карантина в доме стоит иметь 20 литров питьевой воды на человека, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса, 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, четыре килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла.

При необходимости стоит запастись сахаром, медом, мукой, кубиками для бульона, шоколадом и печеньем.

По оценкам экспертов, обозначенный объем продуктов в период карантина обеспечит 2200 ккал в день для взрослого человека.

Также советуют заранее убедиться в наличии дома запаса лекарственных препаратов, свечей, газовой горелки, фонаря, батареек и средства для дезинфекции.