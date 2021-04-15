Жителям европейской части России пообещали аномально теплую погоду

Аномально теплая погода сохранится в европейской части России примерно до начала следующей недели. Затем придет небольшое похолодание, но температура все равно будет выше нормы, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, уже в воскресенье, 18 апреля, столбики термометров упадут на семь-восемь градусов ниже нынешних показателей. Но, как подчеркнул Вильфанд, температура все равно будет на три градуса выше нормы.

«Температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет», — подчеркнул он.

В конце недели прогнозируется до 15-16 градусов тепла. Возможны небольшие дожди. Но в начале следующей недели в европейскую часть России начнет возвращаться антициклон. Однако, по словам Вильфанда, воздушные массы будут другие, поэтому уже с 18 апреля температура воздуха будет держаться в районе 10-15 градусов тепла.

Накануне погода в Москве побила температурный рекорд 59-летней давности. Воздух в столице прогрелся до +21,5 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в Москве 14 апреля в 1962 году.