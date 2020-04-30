Жителям Екатеринбурга надоел режим самоизоляции

«Заказов стало больше. В начале карантина я выполнял по одной поездке в час, потом стоял по 45 минут, а сегодня работаю без перерывов с утра, еще не обедал. Всем надоело сидеть дома, с каждым днем все больше и больше людей выходит из квартир. В первую неделю карантина доходы у меня упали в два раза, а сегодня смена будет как хорошая пятничная в марте», — пояснил один из водителей.

Представители сервиса личных водителей тоже отметили увеличение количества заказов.

«Люди стали ездить в гости, за город, впервые с момента введения режима самоизоляции появился спрос на услугу „трезвый водитель“. Продолжительные поездки могут закрыться на сумму 2500-4000 рублей, что существенно помогает водителям пережить трудный период. При этом ограничение по количеству пассажиров в машине соблюдаются, клиенты ездят максимум по двое», — уточнил руководитель сервиса Wheely в Екатеринбурге Никита Кузьмин.