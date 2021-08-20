Жителям дома в Екатеринбурге включили отопление в +33

Жителям пятиэтажки в Екатеринбурге включили отопление, несмотря на то, что на улице +33 градуса. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Жители дома пожаловались, что в квартирах невозможно находиться.

В управляющей компании комментария по этому поводу не дали. По телефону для аварийных заявок компании объяснили, что это временное явление. Они рассказали, что проводилась промывка системы отопления.

«К вечеру должны остыть, жалоб в аварийную службу от жителей не поступало», — рассказал диспетчер.