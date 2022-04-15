Жителям ДНР, ЛНР и Украины доставили более 700 тонн гумпомощи из России

Более 700 тонн гуманитарной помощи из России получили жители Донбасса и Украины. Груз доставили 14 автомобильных колонн в составе 79 большегрузных автомобилей МЧС, рассказали в ведомстве.

Людям привезли бутилированную воду, детское питание, продукты и предметы первой необходимости, стройматериалы, написало РИА «Новости».

В МЧС отметили, что министерство продолжает выдачу единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. За три недели выплаты по 10 тысяч рублей получили более 5000 пенсионеров и работников бюджетных организаций. Пункты выдачи работают каждый день, а с маломобильными людьми работают адресно.

В Подмосковье к сбору гумпомощи подключились школьники. Сначала эту инициативу предложили ученики Гимназии имени Примакова — их поддержали по всему региону. На следующей неделе в Московскую область приедут 25 детей из Донбасса, которые остались без попечения родителей. Их возьмут под временную опеку 10 семей.