Жителям Чувашии запретили прогулки по лесу

В Чувашии местным жителям временно запретили посещать лесные массивы. Связаны новые правила с лесными пожарами, написал ОТР.

Сотрудники МЧС, полиции и работники лесного хозяйства будут следить за нарушителями, используя беспилотники.

«Легче предупредить пожар, чем тушить. От пожара ничего не остается. Я всегда своим работникам говорю, не надо запрещать, с людьми надо побеседовать и они всегда поймут», — сообщил директор БУ «Шумерлинское лесничество» Министерства природы Чувашской Республики Юрий Катейкин.

На данный момент пожарные контролируют возгорания в Рязанской, Ивановской и Ростовской областях.