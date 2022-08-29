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    29 августа 2022, 11:42

    Жителям Чувашии запретили прогулки по лесу

    Оксана Лавнюженко

    В Чувашии местным жителям временно запретили посещать лесные массивы. Связаны новые правила с лесными пожарами, написал ОТР.

    Сотрудники МЧС, полиции и работники лесного хозяйства будут следить за нарушителями, используя беспилотники.

    «Легче предупредить пожар, чем тушить. От пожара ничего не остается. Я всегда своим работникам говорю, не надо запрещать, с людьми надо побеседовать и они всегда поймут», — сообщил директор БУ «Шумерлинское лесничество» Министерства природы Чувашской Республики Юрий Катейкин.

    На данный момент пожарные контролируют возгорания в Рязанской, Ивановской и Ростовской областях.