Общество 22 ноября 2023, 16:24 Жителям Челябинской области посоветовали выбирать обувь на нескользкой подошве из-за гололеда

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В Челябинской области прошли ледяные дожди, мокрый снег и метели. Из-за образовавшегося гололеда сотрудники регионального МЧС посоветовали местным жителям выбирать обувь на нескользкой подошве, сообщило Ura.ru.

Также на прогулки можно взять с собой специальную трость. Очень важно правильно рассчитывать время, чтобы была возможность добраться до места назначения без спешки.

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Кроме того, сотрудники МЧС порекомендовали достать руки из карманов для сохранения равновесия и отговорить пожилых родственников выходить на улицу.