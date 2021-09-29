Жителям Челябинска на сутки отключат воду

Более 500 частных и многоквартирных домов почти на сутки окажутся без воды в Челябинске. О планируемом отключении водоснабжения администрация города сообщила на официальном сайте.

Для устранения аварии и замены задвижки коммунальщики приняли решение о проведении почти суточного отключения воды. Горожан попросили сделать питьевые запасы до вечера 29 сентября. Снова воспользоваться водопроводом челябинцы смогут на следующий день с 20:00.

По сообщению городской администрации, обезвоженными окажутся три детских сада, два медицинских и одно религиозное заведение, 11 административных зданий и 32 многоквартирных дома. Также без воды останутся собственники 400 частных домовладений. Товарищами по несчастью стали и жители поселка Садовый Сосновского района. Там из-за проведения аварийных работ без воды будут обходиться жители 100 частных домов и пользователи 10 административных зданий.

Если вода из-под крана для жителей России является чем-то привычным, то во Франции водопроводную воду стали продавать в ресторанах. Компания McDonald’s фильтрует воду и продает ее посетителям в пластиковых стаканчиках.