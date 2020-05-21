Жителям Чечни запретили передвигаться по республике во время Ураза-байрама

Ураза-байрам продлится четыре дня — с 23 по 26 мая.

«Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Кадыровым в связи с праздником [Ураза-байрам] объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено», — сообщили в республиканском МВД.

По словам главы ведомства Руслана Алханова, многие граждане с пониманием относятся к режиму самоизоляции. Те же, «кто не осознает всю серьезность ситуации», будут наказываться «по всей строгости закона».

Сотрудники МЧС на спецтранспорте будут через громкоговорители призывать население соблюдать режим самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома. Глава государства напомнил, что с такой же просьбой выступают священнослужители. Российский лидер назвал «непростой» эпидемическую ситуацию в республике и пообещал сделать все необходимое для борьбы с коронавирусом в регионе.