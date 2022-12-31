Общество 31 декабря 2022, 20:47 Жителям Белгорода раздадут карты укрытий на новогодней елке Схему для эвакуации с новогодних гуляний раздадут белгородцам, пришедшим на праздник РИА «Новости»

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Жителям Белгорода, которые придут в новогоднюю ночь на городскую елку, раздадут карты укрытий. Об этом сообщили на сайте газеты «КП Белгород».

Ранее власти признали, что SMS-сообщения о возможных обстрелах не так эффективны, поэтому было решено раздавать печатную версию со списком укрытий и схемой эвакуации с места гуляний.

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В издании рассказали, что в ночь на 1 января в городе развернут оперативный штаб. Специалисты будут анализировать ситуацию и при необходимости реагировать на возможные угрозы.

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Врио мэра Белгорода Валентин Демидов напомнил, что в городе действует запрет на запуск фейерверков. Но, несмотря на это, экстренные службы готовы к тому, что салюты все же будут запускать.

«Мы предполагаем, что несмотря на запрет и многочисленные предупреждения, горожане могут все-таки запускать фейерверки. В наших условиях это потревожит людей», — сказал Демидов.

Полная карта укрытий доступна в Сети, ее также можно скачать, чтобы можно было использовать даже без Интернета. На ней обозначено 802 объекта — дома, школы, хозсубъекты — где можно укрыться.