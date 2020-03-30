    30 марта 2020, 10:45

    Жителям Башкирии пригрозили сухим законом за нарушения во время карантина

    Дарья Бунякова

    Ближайшую неделю россиян ждут самоизоляция и нерабочие дни. Если в это время станет больше лесных пожаров или случаев домашнего насилия, то власти Башкирии готовы ввести запрет на продажу алкоголя.
    Жителям Башкирии пригрозили сухим законом за нарушения во время карантина

    Министр семьи Башкирии Ленара Иванова рассказала, что в соцсетях стали приходить сообщения о повышении продаж спиртного в нерабочие дни. Она попросила глав городов и районов проследить за обстановкой с пожарами и обратить внимание на неблагополучные семьи с детьми.

    «По поводу алкоголя. Если будем фиксировать рост общественных правонарушений, домашнего насилия, почувствуем пожары… я не остановлюсь, а объявлю сухой закон на территории республики», — приводит РИА «Новости» слова главы Башкирии Радия Хабирова.

    Он добавил, что пока нет необходимости ужесточать меры, а жители могут провести вечер дома с бокалом вина. Власти введут ограничения, если правонарушений станет больше.

    Неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена в России нерабочей президентом Владимиром Путиным. Такие меры необходимы, чтобы уменьшить число заразившихся коронавирусом. В Москве, Подмосковье и Мурманской области уже ввели режим самоизоляции. Выходить на улицу можно, только чтобы добраться до работы, магазина, аптеки или погулять с домашним животным.

    Российские врачи диагностировали коронавирус у 1534 пациентов. Вылечить удалось 64 человека, а восемь случаев заражения закончились летальным исходом.