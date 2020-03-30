Жителям Башкирии пригрозили сухим законом за нарушения во время карантина

Ближайшую неделю россиян ждут самоизоляция и нерабочие дни. Если в это время станет больше лесных пожаров или случаев домашнего насилия, то власти Башкирии готовы ввести запрет на продажу алкоголя.

Министр семьи Башкирии Ленара Иванова рассказала, что в соцсетях стали приходить сообщения о повышении продаж спиртного в нерабочие дни. Она попросила глав городов и районов проследить за обстановкой с пожарами и обратить внимание на неблагополучные семьи с детьми.

«По поводу алкоголя. Если будем фиксировать рост общественных правонарушений, домашнего насилия, почувствуем пожары… я не остановлюсь, а объявлю сухой закон на территории республики», — приводит РИА «Новости» слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Он добавил, что пока нет необходимости ужесточать меры, а жители могут провести вечер дома с бокалом вина. Власти введут ограничения, если правонарушений станет больше.

Неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена в России нерабочей президентом Владимиром Путиным. Такие меры необходимы, чтобы уменьшить число заразившихся коронавирусом. В Москве, Подмосковье и Мурманской области уже ввели режим самоизоляции. Выходить на улицу можно, только чтобы добраться до работы, магазина, аптеки или погулять с домашним животным.

Российские врачи диагностировали коронавирус у 1534 пациентов. Вылечить удалось 64 человека, а восемь случаев заражения закончились летальным исходом.