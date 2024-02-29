Общество 29 февраля 2024, 14:54 Жителям Башкирии пообещали теплую погоду в ближайшие дни

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В Башкирии в ближайшие дни установится теплая погода с плюсовыми значениями. Об этом сообщил сайт mkset.ru, ссылаясь на заявление синоптиков Башгидрометцентра.

В четверг, 29 февраля, температура воздуха составит 0 градусов. В горных регионах столбики термометров будут показывать до +5 градусов. В этот день ожидается западный умеренный ветер.

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В ночь на 1 марта в регионе похолодает до -11… -16 градусов. Днем в пятницу снова ожидается потепление до +5 градусов. Местами будет дуть порывистый ветер.

В субботу, 2 марта, осадков не ожидается. В некоторых районах также возможен порывистый ветер.