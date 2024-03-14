Общество 14 марта 2024, 14:33 Жителям Башкирии пообещали потепление в ближайшие дни

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Синоптики из Башкирии составили прогноз погоды на ближайшие дни. Местных жителей ожидает небольшое потепление. Об этом сообщил Mkset.ru.

Так, 15 и 16 марта дневная температура достигнет отметки +3 градуса. Однако ночные морозы еще продержатся. В темное время суток столбики термометров опустятся до -8 градусов, местами — до -15 градусов.

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Кроме того, есть вероятность незначительных осадков и порывистого ветра.