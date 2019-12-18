Жителям Башкирии будут платить 50 тысяч за доносы на подпольный алкоголь

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил награду в 50 тысяч рублей за информацию о производителях суррогатного алкоголя. Денежные поощрения будут выдаваться также за данные о продавце.

Когда, не побоюсь этого слова, враг изобретателен и подл, приходится идти и на такое. С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди. Начинаем платить осведомителям. 50 тысяч рублей за информацию о производителях подпольных спиртосодержащих суррогатов, 2000 рублей — за информацию о продавце Радий Хабиров.

Такое заявление глава Башкирии сделал на своей странице во «ВКонтакте». Он пообещал конфиденциальность и гарантировал честность при оплате за доносы на контрафакт.

Как отметил Хабиров, в 2019 году от отравления алкоголем умерли на 115 человек меньше по сравнению с 2018-м. Теперь глава региона поставил задачу свести летальные случаи к минимуму.

С начала года в республике ликвидировали восемь подпольных цехов, изъяли более 70 тысяч литров спиртосодержащей продукции. По словам Хабирова, суррогатный алкоголь продавали даже несовершеннолетним.

Сообщить о суррогате можно на портале «Безопасная среда» или по телефонам, указанным на странице Хабирова.