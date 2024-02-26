26 февраля 2024, 10:56
Жителям Авдеевки по примеру Мариуполя предложат жилье или компенсацию
Пушилин: жителям Авдеевки предложат жилье или компенсацию
Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен утраченного или компенсацию, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его оценке, с учетом отработанных механизмов сложностей не возникнет.
Пушилин напомнил о механизме, который использовали в Мариуполе. Это, по его словам, был самый яркий пример по предоставлению жилья или компенсаций взамен утраченной недвижимости.
Реклама
«Есть ряд вариантов, с учетом разрушенного жилья, с учетом определенных процедур, как здесь будет предоставляться компенсация или новое жилье», — добавил он.
Глава ДНР подчеркнул, что работу будут проводить в рамках соответствующих норм.
«Я думаю, сложностей не будет», — заключил Пушилин.
Авдеевка расположена близ Донецка. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно вели обстрелы столицы ДНР.
О полном освобождении Авдеевки вечером 17 февраля президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
ДНР
Авдеевка
Денис Пушилин
Реклама
Реклама