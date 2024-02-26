Общество 26 февраля 2024, 10:56 Жителям Авдеевки по примеру Мариуполя предложат жилье или компенсацию Пушилин: жителям Авдеевки предложат жилье или компенсацию РИА «Новости»

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Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен утраченного или компенсацию, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его оценке, с учетом отработанных механизмов сложностей не возникнет.

Пушилин напомнил о механизме, который использовали в Мариуполе. Это, по его словам, был самый яркий пример по предоставлению жилья или компенсаций взамен утраченной недвижимости.

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«Есть ряд вариантов, с учетом разрушенного жилья, с учетом определенных процедур, как здесь будет предоставляться компенсация или новое жилье», — добавил он.

Глава ДНР подчеркнул, что работу будут проводить в рамках соответствующих норм.

«Я думаю, сложностей не будет», — заключил Пушилин.

Авдеевка расположена близ Донецка. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно вели обстрелы столицы ДНР.

О полном освобождении Авдеевки вечером 17 февраля президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.