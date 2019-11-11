Жителям Архангельска подарили качели, прикованные цепью к земле. Видео

Люди в Архангельске сначала очень обрадовались подарку администрации — дорогим качелям, но позже наступило разочарование. Новый предмет установили в парке «Зарусье» и приковали его к земле цепью.

Это было сделано, для того чтобы «дети на них не раскачивались». Местным жителям это совсем не понравилось, и они стали обсуждать ситуацию в Сети. В частности, поступок властей раскритиковал блогер Михаил Шишов на своем YouTube-канале.

«В парке установлены просто замечательные качели. Здесь установлена вот такая вот цепь, чтобы люди не качались. То есть качели установлены, чтобы не качались», — рассказал Шишов.

Как написал «Ридус», по своему прямому предназначению качели прослужили всего один день. Однако за сутки дети так раскачали качели, что их опора расшаталась и накренилась. Администрация восстановила их рабочее состояние, но во избежание повторения ситуации прикрепила корпус аттракциона к земле.

«Это не качели в прямом понимании этого слова, а парковая мебель, которая не предусматривает такого предназначения. Проще говоря, на них надо сидеть, а не раскачиваться, как в парке аттракционов», — объяснила поступок властей глава округа Вера Пономарева.