Жителя Вологодчины арестовали на 20 суток. Он вступился за пенсионерку

По мнению задержанного, сотрудники ДПС из множества людей, которые переходили проезжую часть в неположенном месте, задержали именно пенсионерку. Это возмутило молодого человека, и он вступился за пожилую женщину. Горожанин снял происходящее на смартфон, чтобы позднее разместить видео в Сети. Мужчину арестовали на 20 суток. Свою вину он не признал.