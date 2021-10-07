Жителя Волгоградской области осудили за убийство

В Волгоградской области перед судом предстал 51-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Убийство произошло 30 декабря 2019 года. В преддверии Нового года подсудимый вместе с приятелем вломился в дом 77-летней односельчанки и потребовал выдать им спиртное вместе с закуской.

Получив отказ, мужчины начали избивать пенсионерку палками. Полученные травмы оказались смертельными. Забрав продукты питания на сумму в 480 рублей, убийцы скрылись. Следующие 17 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.