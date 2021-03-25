Жителя Владимирской области осудят за убийство

Во Владимирской области под суд пойдет 41-летний мужчина, которого обвинили в убийстве сожительницы. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что конфликт между мужчиной и его 32-летней сожительницей возник из-за собаки, которую женщина подобрала на улице и хотела приютить. Получив отказ на требование избавиться от животного, мужчина попытался выкинуть его из квартиры, однако женщина не дала ему этого сделать.

Он схватился за нож, намереваясь убить собаку, но и тут сожительница помешала ему. Тогда он напал на нее и нанес по меньшей мере 14 ударов ножом. Пострадавшая умерла от кровопотери, а животное убежало на улицу.