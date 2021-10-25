Жителя Владимирской области осудили за убийство
Мужчина проведет за решеткой более 13 лет за убийство во Владимирской области
Во Владимирской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».
Убийство произошло в феврале прошлого года. Между подсудимым и его знакомым произошла пьяная ссора, в ходе которой мужчина избил своего оппонента. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался. Суд приговорил мужчину к 13 годам и шести месяцам колонии общего режима.