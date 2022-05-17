Жителя Владимирской области осудили за смертельное ДТП

Во Владимирской области перед судом предстал 34-летний местный житель, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в августе прошлого года в Гусь-Хрустальном районе. Пьяный водитель мотоцикла не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате смертельные травмы получила его 29-летняя пассажирка. Мужчина оставил ее на месте происшествия и скрылся. Позднее пострадавшая скончалась. Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы.