Жителя Владимирской области осудили за поджог и двойное убийство

Во Владимирской области перед судом предстал 56-летний мужчина, которого обвинили в двойном убийстве и поджоге. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в марте 2019 года. Во время пьяной ссоры мужчина прирезал хозяина дома, у которого он был в гостях. Затем он накинулся на другого знакомого, который оказался свидетелем произошедшего. Он также нанес ему смертельное ранение ножом, после чего поджег дом и скрылся. Следующие 18 лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.