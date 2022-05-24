Жителя Владимирской области осудили за истязания отца

Во Владимирской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в истязании родного отца. Об этом сообщил «Царьград».

Было установлено, что мужчина, будучи пьяным, систематически избивал 82-летнего родителя. Это продолжалось с декабря 2021 года по январь 2022 года. Суд приговорил обвиняемого к ограничению свободы на 10 месяцев. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств (явка с повинной, раскаяние и признание вины).