Жителя Владимирской области оштрафовали за организацию казино

Во Владимирской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, подсудимый организовал подпольное казино на территории Петушинского района. Оно функционировало с сентября по декабрь 2020 года. Мужчина установил в арендованном помещении необходимое оборудование и стилизовал его под игорное заведение. Суд оштрафовал обвиняемого на полмиллиона рублей.