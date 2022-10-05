Жителя Владимирской области обвинили в краже денег | 360°

Общество 05 октября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Владимирской области обвинили в краже денег

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Во Владимирской области перед судом предстанет 27-летний местный житель, которого обвинили в краже денег. Об этом сообщил «Царьград».

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За помощью к правоохранителям обратилась местная пенсионерка, которая заявила о краже семи тысяч рублей с ее счета. Под подозрение попал внук потерпевшей. Он признался, что перевел деньги на счет своего друга, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

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