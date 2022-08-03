Жителя Владимира отправили в колонию за езду в нетрезвом виде

Владимирский областной суд приговорил местного жителя к лишению свободы в колонии-поселении за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Об этом написали «Владимирские ведомости».

Как рассказали в в пресс-службе местной прокуратуры, изначально нарушителя ПДД приговорили к обязательным работам, однако прокурор не согласился с наказанием и потребовал для мужчины реальный срок, сообщило ИА Nation News.

Обвиняемого отправили в колонию-поселение на один год, а также лишили его права управлять автомобилем на три года.