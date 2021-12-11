Жителя Узбекистана в куртке с флагом РФ не пустили на Украину

Гражданину Узбекистана, прилетевшему на Украину в одежде с российской символикой, отказали во въезде в страну. Он извинился перед пограничниками, но не смог подтвердить цель поездки, поэтому его все равно отправили на родину, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПУ уточнили, что на одежде мужчины были изображения российских флага и герба и надпись Russian national team. Из-за этого не него обратили особое внимание и пригласили в офис для углубленной проверки.

«Он <...> извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что в ходе пограничного контроля оказалось, что он не смог подтвердить цель поездки», — говорится в сообщении ведомства.

По словам пассажира, он хотел купить трактор на Украине для сельского хозяйства. Но во время опроса мужчина не смог внятно сказать о своей ферме, кому и какой трактор он хочет купить. Денег с собой у него не было даже на отель. Также пограничников смутил его объемный багаж. В итоге фермера отправили в Ташкент обратным рейсом.