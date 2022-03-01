Жителя Урала осудят за нападение на полицейского

В Магнитогорске перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что в январе прошлого года пьяный мужчина напал на полицейского, который вместе с коллегами пытался его успокоить, поскольку тот нарушал общественный порядок. После этого он несколько раз не пришел на допрос и его объявили в розыск. Мужчину нашли в феврале этого года на территории Ростовской области. Уголовное дело рассмотрит Правобережный районный суд.