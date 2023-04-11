Общество 11 апреля 2023, 13:15 Жителя Урала осудили за убийство пасынка

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В Челябинской области на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в убийстве ребенка. Об этом сообщил Ura.ru.

В мае 2021 года фельдшер, приехавшая на вызов, нашла труп двухлетнего мальчика. На теле были сильные ожоги. В семье ребенка утверждали, что он обварился при купании. Позднее правоохранители заподозрили в убийстве отчима погибшего. Выяснилось, что он длительное время избивал пасынка и угрожал убийством своей супруге. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы.