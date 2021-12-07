Жителя Урала осудили за убийство. Он заживо зарыл должника из-за 500 рублей
В Свердловской области перед судом предстал местный житель, который из-за долга в 500 рублей заживо закопал человека. Об этом сообщил «Федерал-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.
По данным издания, убийство произошло в Карпинске пять лет назад. Мужчина вместе с сообщником похитил должника, избил его и закопал заживо. Следующие 15 лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Суд не успел наказать его сообщника, поскольку тот уже скончался.