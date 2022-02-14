Жителя Урала осудили за смерть брата после ДТП

В Курганской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в смерти брата в результате аварии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

ДТП случилось в мае прошлого года на дороге Лебяжье — Лопатки. Подсудимый не справился с управлением и машина перевернулась. Мужчина вместе со своими братьями, находившимися на тот момент в салоне авто, скрылся с места ДТП. Они получили травмы, но не обратились за помощью к медикам и не соообщили правоохранителям о произошедшем. В результате один из пострадавших скончался. Суд приговорил курганца к шести с половиной годам лишения свободы.