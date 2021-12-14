Жителя Урала осудили за нападение на полицейского

В Тюменской области на скамье подсудимых оказался молодой человек, который сломал нос сотруднику полиции. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Мужчина сломал нос полицейскому, когда тот вместе с коллегами приехал на вызов местной жительницы. Она пожаловалась на соседей, которые громко слушали музыку.

Молодые люди были настроено агрессивно и начали кидать в правоохранителей палки и бутылки. Один из дебоширов напал на стража правопорядка, сломав тому нос. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам колонии. Кроме того, осужденного обязали выплатить пострадавшему 70 тысяч рублей.