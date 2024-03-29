Общество 29 марта 2024, 15:13 Жителя Удмуртии приговорили к 1,3 года тюрьмы условно за угрозу убийством дознавателю

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В Удмуртии суд приговорил 46-летнего жителя Сарапула к лишению свободы на срок один год три месяца условно с испытательным сроком два года за угрозу убийством дознавателю службы судебных приставов. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов.

В 2022 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написал дознавателю в мессенджере сообщения с угрозами об убийстве. До этого дознаватель возбудил в отношении него уголовное дело о неуплате алиментов.

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Суд учел обстоятельства, что подсудимый имеет на иждивении несовершеннолетних детей, а также неидеальное состояние здоровья, и смягчил ему наказание.