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    22 октября 2021, 19:10

    Жителя Удмуртии осудят за убийство

    Мужчину ждет суд за смертельную драку в Удмуртии

    Артур Блянихов

    В Удмуртии перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил портал Izlife со ссылкой на региональный Следком.

    По данным издания, убийство произошло в августе этого года в кафе. Обвиняемый повздорил с барменом, за которого вступился другой посетитель. Мужчины вышли на улицу выяснять отношения. Возникла потасовка, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему смертельные травмы. Уголовное дело передано в суд.