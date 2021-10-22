Жителя Удмуртии осудят за убийство

В Удмуртии перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил портал Izlife со ссылкой на региональный Следком.

По данным издания, убийство произошло в августе этого года в кафе. Обвиняемый повздорил с барменом, за которого вступился другой посетитель. Мужчины вышли на улицу выяснять отношения. Возникла потасовка, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему смертельные травмы. Уголовное дело передано в суд.