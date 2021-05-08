Жителя Твери затравили за издевательства над кошкой на стримах

Жители Твери пожаловались на местного стримера, который в прямых эфирах регулярно мучает свою кошку. Об этом сообщил сайт Panoramaprо.ru.

Один из жителей Твери обеспокоился судьбой животного и разместил в социальной сети личные данные блогера, указав его адрес проживания и номер телефона. По его словам, знакомые этого молодого человека рассказывали, что он и в прошлом любил издеваться над питомцами.

Его кошке всего полгода, но с таким хозяином она может долго не протянуть. Стример использует ее как игрушку и собирает донаты на корм, но все пожертвования тратит на спиртное, если верить рассказам.

По слухам, год назад у этого блогера из-за алкоголизма органы опеки забрали ребенка. А еще он якобы регулярно избивает свою жену. Но на одном из последних стримов он за нее «заступился» после того, как кошка ее оцарапала.

«Ты, сволочь, если еще раз мою жену поцарапаешь, я тебя сам поцарапаю», — пригрозил он, держа стонущую кошку за шкирку, а потом швырнул ее в сторону.

Пользователи не на шутку встревожены и предлагают написать заявление в полицию. Тем более, видео в качестве доказательства уже есть.

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